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01 марта, 10:16

Общество

Центры госуслуг начали прием заявлений на санаторное лечение участников СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центры госуслуг с 1 марта начали прием заявлений от участников СВО на получение услуги по санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах Социального фонда России. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что подать заявление может только сам участник спецоперации, для этого ему необходимо иметь при себе паспорт и медицинские документы. При этом обратиться можно в любой центр госуслуг вне зависимости от места жительства и регистрации.

Кроме того, заявление можно подать на портале госуслуг, в медицинском учреждении и территориальном органе Социального фонда России.

После поступления заявления и получения нужных документов о состоянии здоровья участника СВО специалисты Социального фонда РФ рассмотрят заявку в течение двух рабочих дней.

В случае отсутствия необходимых медицинских документов данные запросят в медицинской организации, которая в течение пяти рабочих дней должна предоставить соответствующую информацию.

Подчеркивается, что на всех этапах направления на санаторное лечение и реабилитации Социальный фонд России обеспечивает участнику спецоперации персональное сопровождение.

Демобилизованные участники спецоперации могут с 2025 года на безвозмездной основе пройти санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. В Московской области лечение предоставляет центр, который находится в селе Каринском Одинцовского района – недалеко от Звенигорода. Его территория считается уникальной по природным лечебным факторам, она отнесена к равнинным курортам.

Реабилитацию в центрах Социального фонда бывшие участники СВО будут проходить в течение трех недель один раз в год. При этом имеющие инвалидность первой группы или звание Героя России могут рассчитывать на внеочередное направление на лечение.

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