Россиянин заплатил за новогодний тур более 8 миллионов рублей

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Самым дорогим на праздничные даты стал тур на Мальдивы. Россиянин отдал за тур в эту страну при двухнедельном проживании по системе "все включено" 8 миллионов 400 тысяч рублей, передают "Дни.ру".
На втором месте в рейтинге оказался Таиланд. Российские туристы заплатили 5 миллионов 200 тысяч рублей за 14-недельный отдых в пятизвездочном отеле класса делюкс на острове Пхукет.
За ним следуют Эмираты, стоимость тура на две недели для семьи из двоих взрослых и троих детей составила 3 миллиона 300 тысяч рублей. В тур вошли перелет бизнес-классом, проживание в пятизвездочном отеле, питание по системе "завтраки" и VIP-трансфер.
На четвертом месте в рейтинге разместился остров Маврикий. Тур с проживанием в пятизвездочном отделе на 10 ночей составил для двоих взрослых и двоих детей 2 миллиона 600 тысяч рублей. Питание отдыхающие выбрали по системе HB и праздничные ужины.
Замыкает топ-5 самых дорогих новогодних туров остров Бали. Россияне заплатили за авиаперелет бизнес-классом, пятизвездочный отель с системой HB и трансфер 2 миллиона 100 тысяч рублей.
Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год. На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург.
Также в два раза снизилась цена авиабилета из Москвы в Тиват (Черногория), на 45% – из Москвы в Нью-Йорк (США), на 44% – из Москвы в Тирану (Албания).
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