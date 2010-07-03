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Общество

14:08

Эксперт назвала страны, где туристам лучше не покидать отели

туризм общество

Фото: ТАСС/DPA/Gierth, F.

Главный редактор портала "Мир впечатлений" Елена Шпиз в интервью радио Sputnik рассказала о том, что в некоторых странах отдых за территорией отелей может быть небезопасным.

Эксперт отметила, что в Мексику, Бразилию и Венесуэлу многие туристы летят на свой страх и риск. Путешественников привлекает красивая природа и теплая погода, однако в этих странах дорогие отели соседствуют с крайней бедностью. Это соприкосновение рождает провокационный криминал.

"Люди, которым тяжело живется, видят богатых туристов, которые приезжают греть косточки на прекрасные пляжи. Для местных это дополнительный раздражитель", – отметила Шпиз.

Она добавила, что такие страны не стоит посещать людям, которые переживают за свое спокойствие. С другой стороны, для безопасного отдыха чаще всего достаточно отказаться от того, чтобы "блистать повсюду золотыми украшениями и особо не сорить деньгами".

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

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