Москва в 2019 году примет рекордные 25 миллионов туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек, заявил Сергей Собянин на предновогоднем приеме в честь аккредитованного в столице дипломатического корпуса.

С учетом краткосрочных экскурсий в город приехали около 40 миллионов туристов, уточнил градоначальник. По его словам, туристический бизнес занимает в экономике города около триллиона рублей.

Рассказывая об итогах года, мэр напомнил, что недавно Москва была удостоена премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление".

По словам Собянина, это говорит о росте привлекательности мегаполиса, о благоустройстве, гостиничном хозяйстве, общественном питании, ресторанном бизнесе и других сферах, включая безопасность.

Согласно исследованию АТОР, Москву признали одним из самых популярных туристических направлений осени. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Казань и Калининград.

Также Москва вошла в число наиболее популярных направлений на новогодние праздники. Среди других популярных российских направлений оказались Крым, Краснодарский край, города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг и кавказские Минеральные Воды.