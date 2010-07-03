Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-5 самых популярных туристических направлений осени

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Москву признали одним из самых популярных туристических направлений осени, согласно исследованию Ассоциации туроператоров России (АТОР). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Казань и Калининград.

"Пик продаж экскурсионных туров, как и ранее, осенью приходится на ноябрьские праздники. За пределами топ-5 оказались такие популярные направления, как Великий Устюг, маршруты в рамках Серебряного ожерелья, автобусные туры выходного дня из Москвы", – объяснили в АТОР.

В ассоциации отметили, что направления туристических потоков практически не изменились по сравнению с прошлым годом. При этом спрос на поездки также сохранился примерно на прежнем уровне, лишь некоторые туроператоры объявили рост в 5-7 процентов. Один из факторов повышения спроса – осенние каникулы у школьников.

На период ноябрьских праздников россияне путешествуют не только по стране, но и за рубежом. Одно из наиболее популярных направлений – Прага.