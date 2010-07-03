Определены популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники

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Во время ноябрьских праздников большинство россиян отправятся в Москву, Санкт-Петербург и Прагу. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий, подготовленного для ТАСС.
Москва и Петербург стали самыми популярными направлениями в России. Следом за ними идет город Сочи. Среди путешествий вне страны горожане отдали предпочтения Праге, Амстердаму и Стамбулу.
Эксперты посоветовали россиянам при выборе дат для путешествия помнить о том, что в праздничные дни повышается спрос и следом цена, поэтому он рекомендовал продумать заранее отдых, чтобы даты не выпадали на сами праздники, тогда, по его словам, можно существенно сэкономить на перелете.
Так, если запланировать свое путешествие на 4 или 5 ноября в Рим, то можно сэкономить до 70%, забронировав в эти даты Вену есть возможность сэкономить до 50% и в Дубай – до 40%. Однако перелет во Францию и другие соседние города может оказаться дороже на 8%, отмечают эксперты.
Как стало известно ранее, россияне активно скупают туры в Турцию на октябрь. По данным туроператоров, на первую половину месяца почти все рейсы в Анталью переполнены. Купить путевку возможно только ближе к концу месяца.
По словам экспертов, в целом спрос на поездки в октябре увеличился на 5-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса связали со школьными каникулами, которые приходились на первую половину октября
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