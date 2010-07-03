Туристы назвали самые скучные города Европы

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Самый скучный отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинках. Об этом сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса провели опрос среди пользователей социальных сетей. По его результатам выяснилось, что 30% респондентов считают столицу Финляндии скучной для путешествия. На второе место путешественники вынесли Хельсинки, отметив, что там часто плохая погода и мало достопримечательностей.

Еще часть респондентов считают скучным отпуск в Братиславе, еще около 15% туристов пожалели о своем отпуске в Карловых Варах. По их словам, там мало развлечений и сам по себе город маленький, не куда сходить.

Около 10% путешественников были огорчены своей поездкой в Мюнхен. По их мнению, в вечернее время, кроме пивных баров, нет других развлечений. Также они отметили, что там практически нет необычных достопримечательностей.

Неинтересным оказались для туристов и столица Польши Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск.

Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.

Российские курорты Черноморского побережья лидируют в рейтинге наиболее бюджетных мест для отдыха с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, на третьей расположилась Турция.

