Туристы назвали самые скучные города Европы

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Самый скучный отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинках. Об этом сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса провели опрос среди пользователей социальных сетей. По его результатам выяснилось, что 30% респондентов считают столицу Финляндии скучной для путешествия. На второе место путешественники вынесли Хельсинки, отметив, что там часто плохая погода и мало достопримечательностей.
Еще часть респондентов считают скучным отпуск в Братиславе, еще около 15% туристов пожалели о своем отпуске в Карловых Варах. По их словам, там мало развлечений и сам по себе город маленький, не куда сходить.
Около 10% путешественников были огорчены своей поездкой в Мюнхен. По их мнению, в вечернее время, кроме пивных баров, нет других развлечений. Также они отметили, что там практически нет необычных достопримечательностей.
Неинтересным оказались для туристов и столица Польши Варшава, Пиза, Вильнюс и Минск.
Ранее сообщалось, что Москва лидирует в рейтинге городов и курортов России, куда больше всего хотят поехать россияне на новогодние праздники в 2020 году. Второе место в этом списке заняли Байкал и Сибирь, третье – Санкт-Петербург.
Российские курорты Черноморского побережья лидируют в рейтинге наиболее бюджетных мест для отдыха с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, на третьей расположилась Турция.
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