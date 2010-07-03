Туроператоры отменяют экскурсии из-за протестов в Барселоне

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Фото: ТАСС/AP Photo/Emilio Morenatti
Российские туроператоры переносят или отменяют экскурсии из-за массовых протестов в Барселоне. Об этом сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как отметили в АТОР, митинги в Каталонии почти не повлияли на российских туристов, однако "сейчас туроператоры меняют маршруты и частично отменяют экскурсии" по Барселоне.
"На данный момент ситуация в городе спокойная. Трансферы выполняются по расписанию с учетом дополнительного запаса времени", – заверили в туристической ассоциации. По данным АТОР, отдых россиян на побережьях Коста-Брава и Коста-Дорада также "протекает без изменений".
В АТОР уточнили, что туроператоры уже завершили большинство своих полетных программ в Барселону. Последние туры заканчиваются в двадцатых числах октября. Сейчас в городе находятся в основном индивидуальные туристы, причем их немного, добавили представители ассоциации.
При этом, подчеркнули в АТОР, "регуляторы не вводили ограничений на продажу туров в Барселону" и "аннуляции путевок будут производиться туроператорами только за вычетом фактически понесенных затрат". Информации от крупных туроператоров об аннулировании туров из-за ситуации в Каталонии АТОР не получала, заключили специалисты.
14 октября в Каталонии начались массовые акции протеста. Митингующие потребовали освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости Каталонии и приговоренных к длительным срокам. Участники протестов перекрывали дорогу к аэропорту Барселоны Эль-Прат, было остановлено движение поездов и метро. Также было прервано железнодорожное сообщение между Жироной и Фигерасом. Известно, что 14 октября пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. 16 октября медицинская помощь потребовалась 96 пострадавшим в ходе митингов.
Авиакомпания "Аэрофлот" попросила пассажиров, вылетающих из Барселоны, прибывать в аэропорт заранее. 17 октября авиаперевозчик предупредил, что в ближайшие три дня возможны блокировки дорог к воздушной гавани.
В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в Барселону из-за массовых беспорядков. По мнению представителя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, вскоре беспорядки пойдут на спад и "наши туристы смогут зацепить бархатный сезон в Испании".
Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.
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