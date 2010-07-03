"Аэрофлот" предупредил о возможной блокировке дорог в аэропорт Барселоны

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Фото: ТАСС/ZUMA/NurPhoto/Miquel Llop
Авиакомпания "Аэрофлот" просит учитывать возможную блокировку дорог, ведущих в аэропорт Барселоны, из-за забастовки в Каталонии, сообщается на сайте перевозчика.
Там уточнили, что в ближайшие три дня возможны ограничения в работе транспортной инфраструктуры города. Ожидается блокирование крупных магистралей, в том числе ведущих в аэропорт Эль-Прат.
"Просим учитывать данную информацию при планировании поездки в аэропорт и прибывать на регистрацию не менее чем за три часа до времени вылета для своевременного прохождения предполетных процедур", – говорится в сообщении.
Авиакомпания разрешила пассажирам рейсов под кодом SU в/из Барселоны в период с 17 по 19 октября без доплаты вернуть или переоформить билеты по тому же маршруту. Доступны рейсы пределах семи дней от первоначальной даты вылета.
Допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус три дня) срока пребывания. Возврат и переоформление возможны только по месту их приобретения. В аэропорте Эль-Прат подчеркнули, что во время забастовки пассажирам гарантируется предоставление минимального сервиса.
14 октября столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии произошли около аэропорта Барселоны. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Медицинскую помощь 16 октября оказали 96 пострадавшим. 14 октября пострадал 131 протестующий и порядка 70 стражей правопорядка.
Исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что акции протеста не сказались на отдыхе россиян. По предварительным данным, в Барселоне находятся несколько тысяч соотечественников.
Член Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в то же время призвал россиян временно воздержаться от поездок в Барселону. Граждане должны отдавать себе отчет и понимать, куда едут, подчеркнул он.
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