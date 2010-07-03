В Госдуме призвали россиян воздержаться от поездок в Барселону

10:08
Фото: ТАСС/AP Photo/Emilio Morenatti
Член Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) призвал россиян временно воздержаться от поездок в Барселону из-за происходящих там массовых беспорядков, сообщает Агентство "Москва".
Он напомнил, что в столицу Каталонии уже из регионов подтягиваются организованные группы людей для участия в митингах и демонстрациях.
"Самое главное – это безопасность наших туристов. И власть, и туристические агентства должны внимательно следить за ситуацией и обеспечить безопасность наших граждан, чтобы потом не пришлось никого вывозить, не посылать чартеры", – заявил он.
В то же время, по словам Свищева, российские граждане также должны отдавать себе отчет и понимать, куда они едут.
"Считаю, что сейчас гражданам надо временно воздержаться от поездок в Барселону. Я считаю, что напряжение в ближайшее время спадет, все закончится и наши туристы смогут зацепить бархатный сезон в Испании", – подчеркнул депутат.
В Каталонии на протяжении нескольких дней не прекращаются стихийные митинги. Люди вышли на улицы в ряде городов, в том числе в Жироне, Таррагоне и Лериде. Митингующие требуют освободить 12 политиков, арестованных после проведения референдума о независимости и приговоренных к длительным срокам.
Референдум о независимости Каталонии состоялся в 2017 году по инициативе местных властей. В ответ на это Мадрид ввел прямое правление в автономии.
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