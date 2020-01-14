Россиян предупредили об очередях при заселении в турецкие отели

14:00
Фото: ТАСС/Zak Hussein/PA Photos
Планирующих свой отдых в Турции россиян предупредили о длинных очередях при заселении в отели и гостиницы страны. Это связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
Отмечается, что речь идет о принятом еще в 2016 году законе, который запрещает отелям делать копии документов туристов, а также собирать биометрические данные гостей. С 2020 года за выполнением закона власти обещают следить гораздо строже, нарушителям пригрозили большими штрафами.
В ведомстве подчеркнули, что теперь при соблюдении всех требований турецкого закона о персональных данных заселение может затянуться на длительное время. Отмечается, что туристам придется подождать, пока сотрудник отеля самостоятельно вобьет всю информацию из документов туристов в компьютер, либо им будет предоставлен бланк для заполнения всей необходимой информации вручную.
По оценке представителей турецких DMC-компаний, новые требования могут создать очереди на заселении при больших групповых заездах в отелях среднего сегмента. Речь идет о заселении 30–50 человек, когда на стойке регистрации работает максимум два человека.
"Например, на анталийском побережье есть отели 3*, где больше тысячи номеров. Конечно же, по новым правилам в высокий сезон отелю потребуется гораздо больше времени, чтобы заселить всех. Туристам остается только войти в положение, набраться терпения и подождать", – отмечают эксперты.
Однако проблема очередей не затронет посетителей luxury-отелей, поскольку в таких отелях работает, как правило, много персонала и работа в таких отелях проходит в разы быстрее, считают специалисты.
Ранее сообщалось, что с 2020 года в Турции ввели налог за проживание в отелях. В первый год действия закона ставка составит 1%, однако со второго повысится до 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты и гостевые дома. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.
В 2019 году в период с января по сентябрь число туристов из России превысило 5,9 миллиона человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
За указанный период в Турции побывало около 42 миллионов иностранцев. Россияне сохраняют лидерство среди отдыхающих, далее следуют немцы, англичане и иранцы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: