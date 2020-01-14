Россиян предупредили об очередях при заселении в турецкие отели

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Планирующих свой отдых в Турции россиян предупредили о длинных очередях при заселении в отели и гостиницы страны. Это связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Отмечается, что речь идет о принятом еще в 2016 году законе, который запрещает отелям делать копии документов туристов, а также собирать биометрические данные гостей. С 2020 года за выполнением закона власти обещают следить гораздо строже, нарушителям пригрозили большими штрафами.

В ведомстве подчеркнули, что теперь при соблюдении всех требований турецкого закона о персональных данных заселение может затянуться на длительное время. Отмечается, что туристам придется подождать, пока сотрудник отеля самостоятельно вобьет всю информацию из документов туристов в компьютер, либо им будет предоставлен бланк для заполнения всей необходимой информации вручную.

По оценке представителей турецких DMC-компаний, новые требования могут создать очереди на заселении при больших групповых заездах в отелях среднего сегмента. Речь идет о заселении 30–50 человек, когда на стойке регистрации работает максимум два человека.

"Например, на анталийском побережье есть отели 3*, где больше тысячи номеров. Конечно же, по новым правилам в высокий сезон отелю потребуется гораздо больше времени, чтобы заселить всех. Туристам остается только войти в положение, набраться терпения и подождать", – отмечают эксперты.

Однако проблема очередей не затронет посетителей luxury-отелей, поскольку в таких отелях работает, как правило, много персонала и работа в таких отелях проходит в разы быстрее, считают специалисты.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Турции ввели налог за проживание в отелях. В первый год действия закона ставка составит 1%, однако со второго повысится до 2%. Налог будут уплачивать отели, пансионаты и гостевые дома. Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

В 2019 году в период с января по сентябрь число туристов из России превысило 5,9 миллиона человек. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

За указанный период в Турции побывало около 42 миллионов иностранцев. Россияне сохраняют лидерство среди отдыхающих, далее следуют немцы, англичане и иранцы.

