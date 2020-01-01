Какие изменения ждут россиян с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года выплаты неработающим пенсионерам увеличатся на 6,6 процента, вырастет материнский капитал, а также пособия по беременности, родам и уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, в России повысят акцизы на алкоголь, введут электронные трудовые книжки, номера для автомобилей разрешат получать у дилеров и запретят держать диких животных дома. Рассказываем о нововведениях, которые вступают в силу в текущем году.

Постепенный переход на электронные трудовые книжки

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Закон о введении электронных трудовых книжек в России вступает в силу с 1 января 2020 года. Теперь информация о стаже, занимаемых должностях, увольнении, прекращении трудового договора или переводе на другое место работы будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России.

Уточняется, что сотрудники сами смогут выбирать, в каком формате будет вестись их трудовая книжка: бумажном или электронном. Предупредить работников об этом должен работодатель в период до конца июня 2020 года. После этого до 31 декабря 2020 года сотрудникам необходимо сообщить о своем решении.

Однако у тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

Акцизы на алкоголь вырастут

В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов: раньше она облагалась налогом по льготной ставке, а с 1 января ставка станет единой и для российских, и для зарубежных производителей. Новшества затронут игристые вина, медовуху, сидр и пиво.

Акцизная ставка для шампанского и игристых вин, в том числе отечественного производства, вырастет с 36 до 40 рублей, а для не игристых вин – с 18 до 31 рубля.

Единым станет акциз и на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкоголь с долей этилового спирта выше девяти процентов. В текущем году ставка составит 544 рубля за литр и будет повышаться.

Также с 1 января минимальные розничные цены на водку вырастут до 230 рублей за 0,5 литра, на бренди – до 315 рублей за пол-литра, а на коньяк – до 433 рублей за тот же объем.

Туалеты на вокзалах станут бесплатными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

С 2020 года посещение туалетов на вокзалах страны станет бесплатным. Напомним, что раньше таким правом, кроме льготных категорий граждан, обладали пассажиры, чей поезд прибыл на вокзал не более часа назад либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов. Чтобы пройти в уборную комнату, нужно было показать билет.

Самозанятые еще 19 регионов начнут платить налог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще в 19 регионах России введут налог для самозянятых с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей: в Красноярском и Пермском краях, в Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, ХМАО, ЯНАО и Республике Башкортостан.

Сейчас такой налог действует в столице, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. По закону граждане, которые оказывают платные услуги и не привлекают наемных работников, должны отчислять в бюджет четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и шесть процентов – с компаниями.

Автономера можно получить у дилеров

Фото: ТАСС/Сергей Севостьянов

С этого года у тех, кто решит приобрести новый автомобиль, появится возможность зарегистрировать его прямо в автосалоне, не посещая ГИБДД. На месте можно будет получить свидетельство о регистрации (СТС) и государственные регистрационные знаки (ГРЗ). Однако воспользоваться услугой получится не во всех автосалонах, а только в тех, которые есть в реестре МВД "Специализированные организации" (он будет опубликован на сайте ГИБДД). Осматривать автомобили и проверять документы у владельца машины будет специалист автоцентра.

После этого всю информацию он направит в ГИБДД через портал госуслуг. Там проверят сведения и примут решение о допуске автомобиля к движению. Затем ответственный сотрудник автосалона получит в подразделении СТС госномера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость такой услуги составит 500 рублей.

МРОТ и размер больничного изменятся

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году увеличится до 12 130 рублей в месяц. При этом МРОТ вырастет дифференцированно – от 850 рублей в центральных и южных районах до 2 550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения коэффициентов и надбавок.

Вырастет и максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном: с 2 150,68 до 2 301,36 рубля.

Запрещено держать диких животных дома

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Диких животных с 1 января запрещено держать в неволе: в домах, квартирах или незаконных контактных зоопарках. Речь идет об опасных для владельцев "питомцах" – крупных хищных и ядовитых. Касается это и животных, привычная среда обитания которых сильно отличается от возможных условий содержания их в неволе.

При этом если экзотический любимец был приобретен до 1 января 2020 года, то может находиться у владельца до наступления естественной смерти животного. Кроме того, запрещается выгул потенциально опасной собаки без поводка и намордника.

В столице увеличат минимальный размер пенсий

В начале 2020 года в России пройдет одна из двух индексаций пенсионных выплат. Она коснется страховых пенсий неработающим пенсионерам. Так в январе средний размер страховой пенсии по старости составит 16,4 тысячи рублей. А минимальный размер пенсий в столице с учетом городской доплаты повысят до 19,5 тысячи рублей.

Отмечается, что город проиндексирует пособия ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот на 5,6 процента.

С 2020 года также установят новую ежемесячную выплату "детям войны". К этой категории отнесут москвичей, которые родились в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и не имели право на меры социальной поддержки, установленные городским или федеральным законодательством. Новую выплату – 1 584 рубля – будут получать более 80 тысяч жителей столицы.

Материнский капитал и декретные вырастут

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

С 453 до 466 тысяч 617 рублей увеличится выплата по материнскому капиталу. Программа действует в России с 2007 года и до 2016-го маткапитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. А в декабре 2016 был подписан закон, по которому индексацию приостановили до 1 января 2020 года.

Перемены также коснутся пособий по беременности и родам за 140 дней отпуска. Они увеличатся до 322 тысяч рублей. В в 2019 году максимальные выплаты составляли чуть больше 300 тысяч.

Почти до 28 тысяч рублей вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.



Соболева Илона