В РСТ оценили идею выдавать "новогодние визы" иностранцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал Москве 24 предложение депутата Госдумы Виктора Зубарева создать визу для иностранцев на период новогодних праздников. Специалист одобрил инициативу и объяснил почему.

"Эта идея крайне полезная и актуальная, но не новая. Мы видели, как в период Олимпиады в Сочи действовал упрощенный вариант получения визы для гостей, во время проведения чемпионата мира выдавали ID-паспорта болельщика. Это дало возможность сгенерировать приток иностранных туристов на столь масштабные спортивные мероприятия", – сказал эксперт.



Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии Любые меры по либерализации визового режима дают импульс для притока иностранных гостей от 10-30% и более. Тем более что природно-рекреационный и культурно-познавательный потенциал России очень велик для них. Да и событийный ряд, в том числе Новый год, Масленица и другие праздники, крайне привлекателен.

Барзыкин добавил, что о том, в какой форме это будет учтено, сейчас еще рано говорить, но в том, что это должно быть реализовано, у него нет сомнений.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил создать интернациональную визу для иностранцев на период новогодних праздников.

"Для иностранцев наши новогодние традиции – экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения нашей страны", – пояснил Зубарев.

Как отмечается, письмо с данным предложением депутат направил в адрес министра экономического развития Максима Орешкина. Парламентарий считает необходимым разработать данный вопрос совместно с МИД России.

Ранее Сергей Собянин на предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса рассказал, что число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.

С учетом краткосрочных экскурсий в город приехало около 40 миллионов туристов. Туристический бизнес занимает в экономике города около триллиона рублей, подчеркнул глава города.

Кроме того, в ноябре Москва была удостоена премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление".



