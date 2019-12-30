В России предложили выдавать "новогодние визы" иностранцам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил создать интернациональную визу для иностранцев на период новогодних праздников, передает RT.

"Для иностранцев наши новогодние традиции – экзотика, которая с каждым годом становится им все интереснее. Чтобы укрепить этот интерес и подстегнуть туристический поток, предлагается запустить недельные экспресс-визы или особый интернациональный документ Happy New Year in Russia с упрощенным оформлением посещения нашей страны", – пояснил Зубарев.

Как отмечается, письмо с данным предложением депутат направил в адрес министра экономического развития Максима Орешкина. Парламентарий считает необходимым разработать данный вопрос совместно с МИД России.

Ранее Сергей Собянин на предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса рассказал, что число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.

С учетом краткосрочных экскурсий в город приехало около 40 миллионов туристов. Туристический бизнес занимает в экономике города около триллиона рублей, подчеркнул глава города.

Кроме того, в ноябре Москва была удостоена премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление".