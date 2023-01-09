Юрист рассказал, что грозит актеру Смольянинову за высказывания о России

На актера Артура Смольянинова заведут уголовное дело после антироссийских высказываний, которые он допустил в интервью. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Ранее артист заявил, что если бы стал участником конфликта на Украине, то выступал бы на стороне Киева, а на Россию ему "наплевать". Рассказываем, могут ли наказать артиста за подобные высказывания.



Выбрал сторону

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Покинувший Россию еще осенью 2022 года актер Артур Смольянинов оказался в центре скандала после того, как дал интервью заблокированному в РФ изданию "Новая газета Европа". Звезда фильма "9 рота" признался, что выбрал бы сторону Киева, если бы стал участником конфликта на Украине. По словам артиста, ему наплевать, что будет с Россией, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

Он также заявил, что без всякого сомнения смог бы выстрелить в своего бывшего коллегу по "9 роте" заслуженного артиста Северной Осетии Сослана Фидарова, который поддержал спецоперацию на Украине и отправился на фронт. На высказывания Смольянинова 8 января отреагировали в Госдуме. Депутат Султан Хамзаев назвал артиста предателем, пообещав обратиться в СК РФ с просьбой, чтобы на него завели уголовное дело.





Султан Хамзаев депутат Госдумы У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам – фильмам.

9 января глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить против Смольянинова уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пояснив, что актер сделал ряд заявлений, направленных против России. В свою очередь, Хамзаев предположил, что речь может идти про статьи о нарушении территориальной целостности РФ и об экстремизме.

На скандал вокруг Смольянинова отреагировали и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства.

Актер Фидаров также ответил Смольянинову, записав видеообращение. "По поводу того, что ты на поле боя меня пристрелишь. Артур, мы оба понимаем, что этого ты никогда не сделаешь только потому, что на поле боя тебя никогда не будет", – подчеркнул он.



В октябре 2022 года суд оштрафовал Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом стали заявления актера во время еще одного интервью. В нем, согласно анализу эксперта-лингвиста, Смольянинов характеризовал действия российской стороны как захватнические и связанные с геноцидом. Сейчас актер живет в Латвии. Российским зрителям он знаком не только по "9 роте", но и таким фильмам, как "Елки" и "Калашников".



Наговорил на тюрьму?

Юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 допустил, что уголовное дело в отношении Смольянинова могут возбудить и по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. "Если он ранее привлекался за дискредитацию, то второй раз уже есть уголовная ответственность, реальный срок с лишением свободы", – объясняет эксперт.

Однако, поскольку Смольянинов находится в Прибалтике, вряд ли он будет отвечать перед российским законом, продолжает Воробьев. "Если бы из Латвии можно было бы кого-то вытащить, уже бы вытащили. Пока таких прецедентов не было", – объясняет он.

Ранее высказывания актера вызвали шок у радиоведущей Аллы Довлатовой. В интервью Пятому каналу она заявила, что нормальная гражданская позиция – поддержка своего государства.





Алла Довлатова радиоведущая Человек родился в России, все получил, играл такие роли героических ребят, пацанов в "9 роте" играл. У него дети здесь живут, а он говорит, что хочет, чтобы от нашей страны остался один "радиоактивный пепел". Ну кто это после этого?

О том, что Смольянинов "потерял связь со страной", заявила и депутат Госдумы Яна Лантратова. "Рада, что он уехал. Это очень хорошее решение. Не для него самого, а для нашей страны", – подчеркнула она.

Лантратова отметила, что артисты с такой позицией не видели настоящего горя живущих в Донбассе людей, поскольку в это время развлекались и пили шампанское на корпоративах.

