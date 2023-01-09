Клишас оценил слова Медведева о законах военного времени

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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о правилах военного времени.

В своем телеграм-канале сенатор указал, что пока Госдума не приняла законы военного времени и их не подписал президент, действовать можно только закону и по Конституции РФ.

В воскресенье Медведев заявил, что в отношении предателей, которые желают гибели своей стране и переметнулись к врагу, нужно действовать по закону или по правилам военного времени, если первый вариант не работает. Зампред СБ РФ указал, что во времена всех войн были специальные правила и "тихие группы безукоризненно незаметных людей", которые их результативно исполняли.

Комментарий Медведева о предательстве последовал после того, как актер Артур Смольянинов в интервью заблокированному в РФ изданию "Новая газета Европа" заявил, что если бы он принимал участие в конфликте на Украине, то был бы на стороне Киева. Он также добавил, ему "наплевать" на Россию, даже если от страны останется одна область, а остальная территория "превратится в радиоактивный пепел".

После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело. Парламентарий также подчеркнул, что с такими актерами нужно немедленно аннулировать государственные контракты по всем фильмам.

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