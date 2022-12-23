Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 21:22

Политика

Минюст внес Андрея Колесникова и Светлану Ганнушкину в реестр иноагентов

Фото: depositphotos/zhuravlevab

Минюст внес в реестр иноагентов журналистов Андрея Колесникова, Анастасию Жвик, Глеба Пьяных и правозащитницу Светлану Ганнушкину. Соответствующая информация появилась на сайте Минюста.

Кроме того, иноагентами стали общественная организация "Роскомсвобода", "Феминистское Антивоенное Сопротивление", автономная НКО "Спортивное ЛГБТ-сообщество" и организация соратников Алексея Навального Anti-Corruption Foundation Inc.

Ранее в число иноагентов попали главный редактор онлайн-издания Wonderzine Юлия Таратута, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, журналист Дмитрий Любимов, политик Наталья Грязневич и предприниматель Дмитрий Давыдов.

Читайте также

политика

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика