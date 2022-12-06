Алла Пугачева вошла в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года по версии BBC. Полный рейтинг опубликован на сайте зарубежного издания.

Журналисты отметили, что певица продала более 250 миллионов записей своих песен. Также было отмечено, что всего в ее репертуаре находится порядка 500 композиций и более 100 альбомов.

"Аллу Пугачеву справедливо называют "королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано", – сказано в описании.

Также в рейтинге обратили внимание на одну из цитат исполнительницы, в которой она рассуждает об актуальности проблемы домашнего насилия во многих странах. При этом, по ее словам, мир за последние годы добился значительного прогресса в борьбе женщин за доступ к образованию и финансовой независимости.

В рейтинг также попали певица Билли Айлиш, первая леди Украины Елена Зеленская, иранская альпинистка Эльназ Рекаби и другие влиятельные женщины.

Ранее газета Financial Times назвала самых влиятельных женщин 2022 года. В список попали Меган Маркл, американская певица Билли Айлиш и вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина.

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