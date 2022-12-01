Газета Financial Times назвала самых влиятельных женщин 2022 года

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Самыми влиятельными женщинами 2022 года по версии газеты Financial Times стали премьер-министр Финляндии Санна Марин и поддерживающая выход из-под короны Великобритании премьер Барбадоса Миа Моттли.

Кроме того, в список попали Меган Маркл, американская певица Билли Айлиш и вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина. Влиятельными также посчитали первую темнокожую судью Верховного суда США Кетанджи Браун, министра климата Пакистана Шерри Рехман, которая привлекала внимание к проблеме наводнений в стране.

Кроме того, газета отметила Ребекку Гомпертс, которая боролась за защиту прав на аборты, и Александру Матвийчук – главу украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", которая получила Нобелевскую премию мира. В список также попали женщины Ирана на фоне протестов в стране после смерти Махсы Амини в результате ее задержания полицией нравов.

Влиятельными женщинами также названы актриса Мишель Йео, гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер, писательницы Анни Эрно и Цици Дангарембга.

Ранее сообщалось, что герцога и герцогиню Сассекских Гарри и Меган Маркл номинировали на премию Ripple of Hope американского Фонда за права человека имени Роберта Кеннеди за их усилия, приложенные в борьбе против расизма. Представитель фонда отметила, что они приложили усилия в противостоянии расизму в королевской семье.



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