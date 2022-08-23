Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

23 августа, 17:50

Главная / Истории /

Политолог рассказал, разрушит ли карьеру премьера Финляндии скандал с наркотиками

"Я не употребляла": разрушит ли карьеру финского премьера скандал с наркотиками
политиказа рубежом

Премьер-министру Финляндии Санне Марин пришлось сдать тест на наркотики. Политик прошла процедуру после того, как в Сеть попали кадры, на которых она развлекается на вечеринке. Тогда СМИ заподозрили, что участники мероприятия употребляли запрещенные вещества. Разбираемся, отразится ли этот скандал на дальнейшей карьере финского премьера.

"Я танцевала, пела, веселилась"

На прошлой неделе в СМИ Финляндии распространилось видео с вечеринки, где Санна Марин развлекалась и танцевала с другими финскими знаменитостями. Сообщалось, что на записи слышно, как кто-то из участников мероприятия произносит слово "мука", якобы имея в виду наркотики.

После того как кадры попали в Сеть, политик прокомментировала скандал, заверив, что не делала ничего противозаконного. "Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста", – объяснила она.

Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали.
Санна Марин
премьер-министр Финляндии

Несмотря на заявления главы кабмина, некоторые финские политики призвали Марин пройти тест на наркотики, и она согласилась это сделать.

"Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют", – подчеркнула премьер.

В пятницу, 19 августа, Марин сдала тест, результат которого оказался отрицательным. В пресс-службе кабмина Финляндии отметили, что премьер сама оплатила процедуру, справку подписал врач по гигиене труда. Это не первый скандал, связанный с вечерниками, в который попадает Марин.

Предыдущий случай произошел в начале декабря 2021 года. Тогда ей пришлось извиняться за поход по барам после контакта с заразившимся коронавирусом главой МИД Финляндии. Марин пытались проинформировать о болезни коллеги, однако она оставила дома служебный телефон и не сразу узнала о необходимости уйти на изоляцию.

Между тем в Сети запустили флешмоб в поддержку финского премьера "Солидарность с Санной". Женщины в разных социальных сетях публикуют видео, где они танцуют и развлекаются.

Поймут и простят?

Скандал с вечеринкой вряд ли навредит карьере премьер-министра Финляндии. Об этом Москве 24 рассказал политолог Антон Бредихин.

"Финское общество сейчас переживает своеобразный феминистический период. Ряд политических должностей в стране занимают женщины. Происходит переосмысление взглядов на роль политика в обществе, его систему ценностей, тех идей, которые он транслирует. Я думаю, что Марин ничего не будет", – рассуждает эксперт.

К тому же европейское общество уже сделало шаг, чтобы уйти от консервативных и традиционных ценностей, и давно погрязло в либеральных отклонениях. Даже Барак Обама (бывший президент США. – Прим. ред.) признавался, что до президентского срока принимал наркотики.
Антон Бредихин
политолог

Позиционирование себя как простого гражданина, наоборот, может дать больше бонусов политику, считает Антон Бредихин.

"А то, что тему подхватили финские СМИ, возможно, эти новости раскачиваются силами оппозиции. У меня прогноз касательно Марин достаточно оптимистичный – ничего с ней не случится", – заключил эксперт.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что финский премьер вряд ли уйдет в отставку. Однако такое развитие событий возможно, если скандалы вокруг ее персоны продолжатся, считает эксперт. Он напомнил, что в Финляндии общественное мнение является серьезным инструментом влияния на политиков.

В Сети появились кадры закрытой вечеринки премьер-министра Финляндии

Читайте также

Мартовская Маргарита

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать