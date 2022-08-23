Политолог рассказал, разрушит ли карьеру премьера Финляндии скандал с наркотиками

Премьер-министру Финляндии Санне Марин пришлось сдать тест на наркотики. Политик прошла процедуру после того, как в Сеть попали кадры, на которых она развлекается на вечеринке. Тогда СМИ заподозрили, что участники мероприятия употребляли запрещенные вещества. Разбираемся, отразится ли этот скандал на дальнейшей карьере финского премьера.



"Я танцевала, пела, веселилась"

На прошлой неделе в СМИ Финляндии распространилось видео с вечеринки, где Санна Марин развлекалась и танцевала с другими финскими знаменитостями. Сообщалось, что на записи слышно, как кто-то из участников мероприятия произносит слово "мука", якобы имея в виду наркотики.

После того как кадры попали в Сеть, политик прокомментировала скандал, заверив, что не делала ничего противозаконного. "Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями. Примерно так же, как и многие люди моего возраста", – объяснила она.





Санна Марин премьер-министр Финляндии Лично я не употребляла наркотиков и ничего, кроме алкоголя. Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали.

Несмотря на заявления главы кабмина, некоторые финские политики призвали Марин пройти тест на наркотики, и она согласилась это сделать.

"Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют", – подчеркнула премьер.

В пятницу, 19 августа, Марин сдала тест, результат которого оказался отрицательным. В пресс-службе кабмина Финляндии отметили, что премьер сама оплатила процедуру, справку подписал врач по гигиене труда. Это не первый скандал, связанный с вечерниками, в который попадает Марин.

Предыдущий случай произошел в начале декабря 2021 года. Тогда ей пришлось извиняться за поход по барам после контакта с заразившимся коронавирусом главой МИД Финляндии. Марин пытались проинформировать о болезни коллеги, однако она оставила дома служебный телефон и не сразу узнала о необходимости уйти на изоляцию.

Между тем в Сети запустили флешмоб в поддержку финского премьера "Солидарность с Санной". Женщины в разных социальных сетях публикуют видео, где они танцуют и развлекаются.



Поймут и простят?

Скандал с вечеринкой вряд ли навредит карьере премьер-министра Финляндии. Об этом Москве 24 рассказал политолог Антон Бредихин.

"Финское общество сейчас переживает своеобразный феминистический период. Ряд политических должностей в стране занимают женщины. Происходит переосмысление взглядов на роль политика в обществе, его систему ценностей, тех идей, которые он транслирует. Я думаю, что Марин ничего не будет", – рассуждает эксперт.





Антон Бредихин политолог К тому же европейское общество уже сделало шаг, чтобы уйти от консервативных и традиционных ценностей, и давно погрязло в либеральных отклонениях. Даже Барак Обама (бывший президент США. – Прим. ред.) признавался, что до президентского срока принимал наркотики.

Позиционирование себя как простого гражданина, наоборот, может дать больше бонусов политику, считает Антон Бредихин.

"А то, что тему подхватили финские СМИ, возможно, эти новости раскачиваются силами оппозиции. У меня прогноз касательно Марин достаточно оптимистичный – ничего с ней не случится", – заключил эксперт.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что финский премьер вряд ли уйдет в отставку. Однако такое развитие событий возможно, если скандалы вокруг ее персоны продолжатся, считает эксперт. Он напомнил, что в Финляндии общественное мнение является серьезным инструментом влияния на политиков.

