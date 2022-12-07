Юрист объяснила, могут ли изъять у Пугачевой недвижимость в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изъять замок Аллы Пугачевой в пользу государства и открыть там детский сад. По мнению парламентария, нужно запретить певице продавать имущество после отъезда в Израиль. Разбираемся, возможно ли применить к покинувшим Россию звездам столь радикальные меры.

"Не разрешать им продавать"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Имущество обеспеченных россиян, уехавших за границу, нужно отдать в государственную собственность и использовать "по народному назначению", убежден Милонов. Для тех, кто покинул страну, парламентарий предложил разработать специальный налог на недвижимость. Чтобы его обеспечить, имущество необходимо арестовывать.

Как пример Милонов привел замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь. После переезда в Израиль певица и ее муж Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов 16 сентября), по сути, перестали быть российскими налоговыми резидентами, считает парламентарий. Поэтому он предложил отдать звездный замок обществу.





Виталий Милонов депутат Госдумы Я предложу этот особняк не разрешать им продавать, там можно сделать детский сад, это будет достойное применение дворца Аллы Борисовны. Они на этот замок заработали в стране, которую сейчас ненавидят.

Также Милонов выступил за то, чтобы Пугачеву и Галкина не выдворяли из Израиля, где их обвинили в незаконном получении гражданства этой страны. По его мнению, России не нужны те, кто предал свою страну и продолжает поливать грязью поклонников.

Алла Пугачева улетела из России в Израиль вместе с детьми без обратных билетов в конце сентября. Позднее она опубликовала пост, в котором призналась, что счастлива в эмиграции. Певица пожелала тем, кто ее ненавидит, "скрежетать зубами" от злости. По ее словам, эти люди "были холопами, а стали рабами".

Также Пугачева попросила Минюст признать ее иностранным агентом вслед за Галкиным. Своего мужа она назвала "неподкупным патриотом России", честным, порядочным и искренним человеком. Кроме того, за ряд неоднозначных высказываний Пугачеву предложили проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.

Противоречит закону?

Фото: РИА Новости/Максим Ли

И Пугачева, и Галкин до сих пор являются гражданами Российской Федерации. Поэтому их нельзя просто так лишить права на собственное имущество, отметила в беседе с Москвой 24 юрист Елена Пономарева.

"Статья 35 Конституции четко говорит о том, что право собственности охраняется законом. Каждый гражданин может иметь то имущество, которое считает необходимым. У него есть право распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами", – сказала эксперт.





Елена Пономарева юрист Если отчуждение имущества происходит принудительно для государственных нужд, должно быть произведено предварительное равноценное возмещение. Поэтому все, что говорит депутат, противоречит закону.

Право собственности остается в силе, даже если владелец долгое время отсутствует в России, обратила внимание Пономарева. Оно же сохраняется и в случае, когда это гражданин другого государства. "Лишить этого права можно исключительно в судебном порядке. Но только в строго определенных случаях, когда со стороны собственника не исполнены определенные обязательства", – объяснила специалист.

К примеру, имущество может быть взыскано через суд, если у владельцев образовалась налоговая задолженность. Однако дом в таких ситуациях арестовывают крайне редко, обратила внимание эксперт. "Если есть возможность взыскать долг из движимого имущества – машин, мебели, антиквариата, картин – все это арестовывается и продается на торгах. После этого оплачивается налоговая задолженность. Сделать так за счет ареста замка – самый крайний случай", – подчеркнула Пономарева.

Она добавила, что по закону какое-либо заведение может быть открыто в помещении только с согласия собственников: без этого никакое учреждение там никогда не появится.





Елена Пономарева юрист Если Пугачева и Галкин захотят организовать там детский сад, то сами его откроют. Никто у них это имущество не заберет и против их воли не сможет им распорядиться.

Кроме того, закон запрещает открыть детский сад без соблюдения ряда требований в любом помещении, каким бы благоустроенным оно ни было. Для этого необходимо получить пакет документов, в частности лицензию на подобную деятельность, заключение санэпидслужбы. Также нужно заключить договоры на вывоз отходов, стирку белья в прачечной и другие бытовые нужды, пояснила Пономарева. Необходимо и нанять специалистов с педагогическим образованием. Если хотя бы один пункт не будет соблюден, открыть садик просто не разрешат, заключила эксперт.