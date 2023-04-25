17:18Шоу-бизнес
Певицу Наталию Власову госпитализировали в Москве
Фото: https://vlasova.ru/Н. Зелянин
Певицу Наталию Власову госпитализировали в Москве в ночь с 23 на 24 апреля. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на PR-директора артистки Андрея Карпова.
Он отметил, что певица почувствовала себя плохо во время выступления.
"Это был корпоратив в Москве, в "Москва-Сити". Корпоратив она не допела, примерно на третьей-четвертой песне ей стало плохо. Сначала выпал микрофон из рук, но благо сзади у нее был музыкант, который смог ее подхватить", – подчеркнул собеседник канала.
Карпов пояснил, что ночью певицу прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ. Какие именно проблемы со здоровьем были выявлены у Власовой, он не уточнил.
"Хороших новостей от врачей нет, и они попросили не ждать", – добавил Карпов.
До этого музыкального продюсера Иосифа Пригожина госпитализировали прямо со съемок телешоу "Звезды сошлись". Лера Кудрявцева объяснила, что Пригожину стало плохо еще при подготовке к съемкам, у продюсера поднялось давление, появилось онемение на лице.
Ранее певица МакSим объявила о переносе ближайших концертов из-за необходимости лечения. 18 марта артистке стало плохо во время концерта в "Роза Холле" в Сочи, и выступление пришлось остановить.
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