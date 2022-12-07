Алла Пугачева назвала критикующих ее людей "продажными тварями"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях пост, в котором назвала критикующих ее людей "продажными тварями" и заявила о заказной травле ее семьи.

Исполнительница отметила, что не держит зла на авторов критики и молится об их прощении.

"Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят", – написала певица.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил передать замок покинувшей Россию Пугачевой в собственность государства и открыть в нем детский сад. Также он предложил Израилю не выдворять из страны исполнительницу и ее супруга Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) из-за незаконного получения гражданства, отметив, что России они не нужны.

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