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Пугачеву завели в зал церемоний, где проходило прощание с Юдашкиным, через отдельный вход
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Певица Алла Пугачева посетила похороны российского модельера Валентина Юдашкина.
Артистку завели в зал церемоний, где проходило прощание, через отдельный вход.
Ранее советская и латвийская эстрадная артистка Лайма Вайкуле сообщила, что Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина.
Модельер скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. За два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу.
Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.
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По словам президента, Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком.
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