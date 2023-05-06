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15:44

Шоу-бизнес

Пугачеву завели в зал церемоний, где проходило прощание с Юдашкиным, через отдельный вход

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певица Алла Пугачева посетила похороны российского модельера Валентина Юдашкина.

Артистку завели в зал церемоний, где проходило прощание, через отдельный вход.

Ранее советская и латвийская эстрадная артистка Лайма Вайкуле сообщила, что Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Модельер скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. За два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу.

Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.

Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина в связи со смертью модельера

По словам президента, Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком.

Дом моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в трауре

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