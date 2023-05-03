Путин принес соболезнования семье Юдашкина, назвав его блестящим профессионалом

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина в связи со смертью модельера. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком. Также Путин назвал его талантливым художником и настоящим творцом. Он отметил, что модельер всегда был полон новых, интересных идей и замыслов.

"Таким он и останется в памяти родных, близких, коллег и друзей. Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина", – подчеркнул Путин.

Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. За два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу.

Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.

Прощание с советским и российским художником-модельером Валентином Юдашкиным пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в столице.

Скончался российский кутюрье Валентин Юдашкин