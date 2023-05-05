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16:30

Шоу-бизнес

Вайкуле рассказала, что Пугачева прилетела в Россию на похороны Юдашкина

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева прилетела в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина, заявила на своем YouTube-канале советская и латвийская эстрадная артистка Лайма Вайкуле.

"Мне позавчера сказала, что летит в Москву на похороны к Валентину Юдашкину. Я спросила: "А как же дети?" Она ответила: "Я что, не поеду к нему на похороны?" – поделилась Вайкуле.

Ранее помощница Пугачевой заявила, что певица прилетела в Москву.

Как сообщил экс-директор Дома моды Зайцева, народная артистка России приехала проститься с умершим модельером Валентином Юдашкиным. Прощание с с советским и российским художником-модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

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