Экс-директор Дома моды Зайцева заявил, что Пугачева приехала в РФ проститься с Юдашкиным

Фото: телеграм-канал "Алла Пугачева и семья"

Российская певица Алла Пугачева могла приехать в Россию, чтобы проститься с умершим модельером Валентином Юдашкиным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на помощника и бывшего директора Дома моды модельера Вячеслава Зайцева Николая Головина.

Вместе с этим он выразил сомнением в том, что певица придет непосредственно на похороны самого Зайцева.

"Учитывая, где будет прощание с Вячеславом Михайловичем, я очень сомневаюсь, что Алла Борисовна туда приедет. Если приедет, это будет, конечно, великолепно. Но я думаю, скорее всего, она приехала по поводу Валентина Абрамовича Юдашкина. Ну мне так кажется, я ничего не знаю", – заявил Головин.

О том, что Пугачева прилетела в Москву, ранее рассказала ее помощница Елена Чупракова. Вместе с этим она добавила, что пока что нет информации о том, простится ли артистка со своим другом Юдашкиным. Прощание с погибшим деятелем пройдет 6 мая.

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