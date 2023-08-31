На Аллу Пугачеву подали в суд из-за долгов по коммунальным услугам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мировой судебный участок Троицкого района в Москве зарегистрировал иск газового оператора "Газпром межрегионгаз Москва" в отношении народной артистки СССР Аллы Пугачевой о взыскании с нее неоплаченного долга. Об этом рассказали РИА Новости в суде.

"Иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой Алле Борисовне о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло- и электроэнергию зарегистрирован судом", – сообщили в суде.

Дата заседания пока еще не назначена. В суде не раскрыли, о какой сумме долга идет речь.

Директор Примадонны Елена Чупракова сообщила изданию "Подъем", что в первый раз слышит о жилплощади, расположенной в ДСК "Творчество" в московском поселении Первомайском, на которую составлен иск по задолженности.

"Я никогда не слышала про такой участок у Аллы Борисовны. По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю", – отметила представитель певицы.

Ранее власти Солнечногорска обратились в мировой суд в Москве и потребовали взыскать задолженность по аренде участка с эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Отмечается, что артистка длительное время не платила за участок в Подмосковье. Суд готов рассмотреть заявление без присутствия сторон и принять решение. В случае несогласия с ним у каждой стороны будет возможность его обжаловать.

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