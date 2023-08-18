Пугачева почтила память своего наставника Николаева, прислав траурный венок

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певица Алла Пугачева отправила на прощание со своим наставником, артистом цирка Андреем Николаевым, прославившимся как клоун Андрюша, траурный венок. Его доставила помощница исполнительницы Елена Чупракова. Об этом сообщает ТАСС.

Прощание с режиссером-постановщиком номеров эстрады началось в Московском цирке Никулина в малом манеже на Цветном бульваре в 10 часов. По словам ведущей церемонии, Примадонна "обучалась мастерству у него на курсе". На самом венке, который прислала Алла Борисовна, написано: "Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой". Остальные траурные венки расположили вокруг гроба, а за ним установили портрет артиста.

После траурной церемонии Николаева кремируют, а потом захоронят на Введенском кладбище в районе Лефортово.

Артист цирка скончался 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1960-х артист придумал и создал образ клоуна, который часто оказывался в непростых ситуациях. Также Николаев работал с артистами Юрием Никулиным, Олегом Поповым и являлся наставником для Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других артистов эстрады.

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