Умерла дочь ученого Сергея Королева

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Умерла дочь основоположника отечественной пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталья Королева в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора программ Федерации космонавтики России Ирины Исаевой.

"Да, сыновья подтвердили информацию", – сказала Исаева.

В свою очередь, историк космонавтики Александр Железняк также подтвердил смерть Королевой. Он уточнил, что прощание с ней пройдет 15 августа. Однако причина смерти не была названа.

Наталья Королева родилась в 1935 году. Она была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог.

Королева работала в Московской городской клинической больнице имени С. П. Боткина, затем продолжила деятельность в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР.

В 1982 году Королева стала профессором в Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова. Кроме того, она была академиком Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.