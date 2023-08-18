На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России, сообщает Life.ru.

По его данным, у уехавшей из России знаменитости может быть имущество в Москве на сотни миллионов рублей.

Рассмотрение дела в Пресненском суде назначено на сентябрь. Истцом выступает некий Рубен Худавердян, однако по какой причине он претендует на жилплощадь актрисы, пока неясно.

Ингеборга Дапкунайте покинула Россию сразу после начала СВО. Актриса переехала в Брюссель.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что не видит перспективы возвращения деятелей культуры, уехавших из России после начала СВО. Михалков уточнил, что не желает этим людям зла, но видеть их не хочет, они ему не интересны. По его словам, уехавших никто не выгонял из страны, поэтому не стоит сравнивать их с высланными из Советской России на "философских теплоходах".

Михалков считает, что артисты уехали еще и по той причине, что побоялись потерять доступ к имуществу, накопленному за пределами РФ. По его мнению, их могут использовать в качестве "пятой колонны". Люди, которые пытаются вернуть подобных деятелей культуры обратно, являются "враждебными силами", заверил он.

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