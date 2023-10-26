В Госдуме заявили, что Галкин и Пугачева ничего не оставят своим детям

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и его жена Алла Пугачева, которые покинули Россию, ничего не оставят своим детям. Об этом сообщает Life.ru.

Федоров назвал артистов несчастными людьми. Он считает, что, лишившись иностранной недвижимости, они станут никому не нужными, а также ничего не оставят в будущем своим детям.

Такой же сценарий депутат предрек тем, кто покинул Россию и критикует ее.

"Если человек патриот, он защищен Отечеством. Если он не патриот, то он изгой. Может, кто-то поздно это понял, но понял", – сказал он.

В прошлом году Галкин и Пугачева улетели из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми. Свой отъезд шоумен объяснил тем, что в России возникли финансовые трудности. Позже информацию об отъезде подтвердила Примадонна, опубликовав фото из Израиля в своих соцсетях.

В другой стране артисты жили до того момента, пока не обострился палестино-израильский конфликт 7 октября 2023 года. После этого, по данным некоторых СМИ, Пугачева вместе с детьми улетела на Кипр, где находится их купленная в 2017 году вилла стоимостью свыше двух миллионов долларов.

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