Певица Алла Пугачева потеряла права на товарный знак в России

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Народная артистка СССР Алла Пугачева утратила права на товарный знак "Рецитал". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр Роспатента.

По предварительным данным, певица направила документы в Роспатент в 2015 году, а через два года ей одобрили регистрацию данного товарного знака. В октябре 2025-го срок его действия истек.

"Рецитал" – это музыкальная группа, благодаря которой исполнительница записала альбом "Как тревожен этот путь".

Кроме того, в апреле 2026 года артистка может утратить права на товарный знак "Кристина", если не продлит срок его действия. Данный бренд был назван Пугачевой в честь ее дочери – певицы Кристины Орбакайте.

Товарный знак был впервые зарегистрирован в 1997 году, после чего Пугачева несколько раз продлевала срок его действия. Последняя запись вносилась в Госреестр в 2016 году – тогда действие знака было продлено до 25 апреля 2026 года. Под этим брендом в РФ может продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки и прочая продукция.

