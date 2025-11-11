Суд отказался рассматривать новый иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Савеловский суд Москвы отклонил очередной иск ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Заявление признали неподанным, поскольку суд выявил в документах ошибки, которые не были устранены.

Изначально Трещев направил иск в Савеловский суд. Однако инстанция оставила его без движения. Спустя время Тверской суд зарегистрировал новый иск к Пугачевой, который тоже был возвращен без рассмотрения.

Следом иск зарегистрировал Пресненский суд, однако и он оставил его без движения. В итоге ветеран подал иск к Пугачевой в Одинцовский суд Подмосковья и получил отказ в рассмотрении. Иск в Савеловский суд стал его шестой попыткой.

Как указывал Трещев, в интервью Пугачева оскорбила российскую армию и восхваляла лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Кроме того, артистка позволила себе опорочить честь президента России и усомниться в правильности принятых им решений, считает он.

В исках ветеран просил взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей, при этом себе он собирался оставить только 1 рубль, а остальную сумму хотел направить в бюджет России. При этом он также дополнял иск, требуя лишить певицу возможности зарабатывать на авторских отчислениях, размер которых, по данным СМИ, составляет 28 миллионов рублей.