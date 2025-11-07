Депутат Тарбаев: запрет на многократный шенген россиянам лишает Европу доходов

Еврокомиссия официально запретила россиянам получать шенгенские мультивизы. При этом уже действующие разрешения на въезд аннулированы не будут. Как новые правила повлияют на поездки в Европу, разбиралась Москва 24.

"Новые" ограничения?

Еврокомиссия официально объявила о введении полного запрета на выдачу новых многократных виз гражданам России с 8 ноября. Таким образом, желающим поехать в одну из стран ЕС придется каждый раз обращаться за новой визой.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас на своей странице в соцсетях связала ограничения с якобы российскими БПЛА над Европой.





Кая Каллас глава внешнеполитической службы ЕС ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность.

При этом исключения предусмотрены для близких родственников граждан ЕС (на один год), а также работников транспорта (на 9 месяцев). Кроме того, все ранее выданные многократные шенгенские визы остаются действительными до конца своего срока, сказал на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Также государства ЕС смогут выдавать многократные визы россиянам, "благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений" у Брюсселя. В частности, к ним относятся представители неправительственных организаций, диссиденты и общественные деятели, отметил Ламмерт.

Также в Еврокомиссии призвали присоединиться к ограничениям не только страны объединения, но и все Шенгенское пространство, в том числе Швейцарию, Лихтенштейн, Норвегию, Исландию и Данию. Однако, несмотря на запрет, национальные правительства сохраняют некоторую свободу в трактовке и применении отдельных положений.

"Речь не идет о запрете на выдачу виз. Сегодня я говорю о многократных визах. Это означает, что однократные визы по-прежнему будут выдаваться", – указал Ламмерт.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о резком падении выданных шенгенских виз россиянам. По словам Ламмерта, если в 2019 году их количество равнялось 4 миллионам, то в 2024-м – 541 тысячи.

Ничего не изменилось?

Еврокомиссии, судя по всему, не нужны платежеспособные туристы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Мария Захарова представитель МИД России Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с ТАСС назвал запрет ЕС "атакой против рядовых россиян".

"Это очередная попытка давления на настроения наших граждан через ограничение в свободе передвижения. На этом направлении Запад развивает атаку против рядовых россиян", – считает Карасин.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев поделился с РИА Новости предположением, что в связи с нововведением количество выдаваемых шенгенских виз уменьшится еще больше.

"Туристы всегда найдут возможность попасть в нужное место, неважно, будь то страна Европы или любая другая. Вопрос в том, насколько это нужно среднестатистическому туристу. Полагаю, после нововведений число россиян, желающих предпринимать каждый раз усилия для получения шенгенской визы под новую поездку, уменьшится еще заметнее", – сказал парламентарий.

Однако эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов рассказал Москве 24, что Еврокомиссия лишь сформулировала рекомендации для стран Шенгенской зоны.

"Речь идет не о полном запрете, а о переходе к краткосрочным разрешениям на въезд. При этом следует отметить, что практика ограниченной выдачи долгосрочных виз существует уже продолжительное время, и для российских туристов это не является новостью. Сегодня получить полугодовой шенген – это уже счастье", – отметил эксперт.





Михаил Абасов эксперт РСТ, генеральный директор VCP Travel Таким образом, каждая страна Шенгенского соглашения сохраняет право принимать окончательное решение о применении таких рекомендаций. Например, власти Франции опубликовали официальное заявление, опровергающее слухи о полном прекращении выдачи шенгенских виз и подтвердившее отсутствие изменений в национальной визовой политике.

"Что касается получения, на сегодняшний день сохраняются прежние строгие требования: правильное использование визы (въезд в страну и выезд из нее), подтверждение финансовой состоятельности через справки о доходах и с места работы", – напомнил эксперт.

Таким образом, текущая ситуация существенно не меняется: визовый сбор и сроки рассмотрения заявки остаются прежними, слоты для подачи документов также ограничены. Основной сложностью при этом остается не срок действия визы, а сама возможность ее получения. Еврокомиссия лишь констатировала уже сложившуюся практику, а не ввела новые ограничения, заключил Абасов.

