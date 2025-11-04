Силуанов заявил о важности устойчивой финансовой инфраструктуры для России и КНР

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

России и Китаю нужно сохранять устойчивость двусторонней финансовой инфраструктуры и создавать новые каналы расчетов для роста взаимной торговли. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на 11-м российско-китайском финансовом диалоге в Пекине, передает РИА Новости.

Министр отметил, что финансовые системы РФ и КНР доказали свою устойчивость. Он обратил внимание на быстрый подъем экономики в период с 2023 по 2024 год. Именно поэтому сейчас происходит переход к траектории сбалансированного и устойчивого роста, уточнил Силуанов.

Глава Минфина РФ также заявил о необходимости разработки доступного и понятного механизма двусторонних платежей для граждан России и Китая. По его словам, это улучшит туристические, научные и культурные сделки. Кроме того, он призвал увеличивать сотрудничество с научными специалистами для обмена опытом в рамках совместных проектов.

"Взаимодействие между нашими странами является ключевым стабилизирующим фактором в период трансформации мироустройства и формирования новой архитектуры, в том числе и финансовой", – подчеркнул министр, указав, что за последние годы отношения РФ и КНР стали намного надежнее.

Развивается и внешнеторговый оборот, несмотря на сдерживание западными странами экономик РФ и КНР. В частности, в 2024-м был достигнут рекордный показатель двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов. В этом году, по словам Силуанова, наблюдаются аналогично высокие темпы товарооборота.

Помимо этого, РФ и КНР почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах. Теперь же перед странами стоит задача закрепить успех и увеличить сотрудничество.

Глава Минфина КНР Лань Фоань выразил готовность к наращиванию сотрудничества с Россией не только в области финансов и экономики, но и в сфере налогообложения, ценных бумаг, страхования и в банковском секторе.

По мнению Фоань, РФ и КНР нужно вместе противостоять внутренним и международным рискам и вызовам, а также укреплять взаимодействие по важным финансовым вопросам.

"Россия и Китай являются конструктивными силами в поддержании глобальной стратегической стабильности и совершенствовании глобального экономического управления", – добавил министр финансов Китая.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин встретился председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках своего двухдневного рабочего визита в Китай. По итогам переговоров российская и китайская делегации подписали 15 совместных документов.

В частности, РФ и КНР будут оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы. Стороны будут улучшать структуру взаимной торговли, договорившись сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах.

