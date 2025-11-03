Мишустин пригласил премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Москву для участия в заседании ШОС

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин пригласил своего коллегу из Госсовета КНР Ли Цяна в Москву на заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"С удовольствием приглашаю уважаемого господина Ли Цяна, моего друга, продолжить наше плодотворное общение в Москве", – сказал он в ходе 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

Переговоры вошли в программу двухдневного визита Мишустина в Китай. В рамках второго дня он посетит Пекин, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В рамках беседы с Ли Цяном председатель российского кабмина отметил активное развитие отношений двух стран, несмотря на западные санкции. Мишустин отметил, что правительства работают над развитием многостороннего сотрудничества, включая диверсификацию структуры товарооборота и создание комфортных условий для предпринимателей.