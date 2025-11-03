Мишустин: российско-китайские отношения динамично развиваются вопреки санкциям

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

"Сегодня (3 октября. – Прим. ред.) мы проводим юбилейную встречу, 30-ю встречу глав правительств РФ и Китая. Наш формат обеспечивает эффективную координацию всех органов исполнительной власти в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", – отметил он.

Российский премьер напомнил, что нынешний год ознаменован 80-летием Победы над германским нацизмом и японским милитаризмом, и указал, что совместное участие Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в торжественных мероприятиях в Москве и Пекине стало еще одним доказательством крепкой дружбы между народами стран.

В частности, правительства государств активно работают над выполнением всех задач, поставленных лидерами, по развитию многостороннего сотрудничества.

"Обеспечиваем качество взаимной торговли за счет диверсификации структуры товарооборота, формируем комфортные условия для работы предпринимателей на рынках России и Китая", – уточнил Мишустин.

Особое внимание, по его словам, уделяется расширению инвестиционного взаимодействия. Например, 1 декабря начнет действовать межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанное 8 мая в Москве на российско-китайском саммите, которое будет способствовать созданию новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на взаимовыгодной основе.

Вместе с тем председатель кабмина РФ акцентировал внимание на взаимодействии Москвы и Пекина и в других областях, выделив сферу энергетики. Оно, по его мнению, приобрело стратегическое значение и охватило такие направления, как нефть, газ, уголь и атомная энергетика.

В свою очередь, в промышленности появляются новые совместные производства и альянсы. Также растут транспортные перевозки, развивается инфраструктура, открываются новые авиарейсы. Вместе с тем в сельском хозяйстве укрепляется продовольственная безопасность обеих стран, продолжил Мишустин.

"Особую роль играют и наши гуманитарные связи. Именно они укрепляют наши прочные основы российско-китайского добрососедства и партнерства", – сказал он.

Помимо этого, российский премьер напомнил о завершении перекрестных годов культуры, в течение которых прошли сотни совместных мероприятий.

"Мы ими дорожим и передадим будущим поколениям все лучшее, что в том числе создавалось нашими отцами", – заключил политик.

Мишустин прибыл с двухдневным визитом в Китай 3 ноября. Первый день посвящен 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, а во второй день премьер посетит Пекин, где проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе предстоящих переговоров планируется рассмотреть актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.