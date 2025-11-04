Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в рамках своего двухдневного рабочего визита в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в Доме народных собраний в центре Пекина. На встрече также присутствовали российская и китайская делегации. К примеру, со стороны РФ в переговорах принимали участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Александр Новак, посол РФ Игорь Моргулов, глава Минсельхоза Оксана Лут и другие.

В свою очередь, китайскую сторону представляли глава МИД КНР Ван И, министр коммерции Ван Вэньтао, министр финансов Лань Фоань, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и прочие.

Мишустин прибыл в Китай 3 ноября, самолет премьер-министра приземлился в аэропорту города Ханчжоу. Первый день визита Мишустина был посвящен 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, в рамках которой он провел переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Во время встречи премьер РФ отметил, что отношения России и Китая продолжают развиваться, несмотря на западные санкции, и находятся на самом высоком уровне за всю историю. Мишустин также пригласил Ли Цяна в Москву на заседание Совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).