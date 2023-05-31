Google Play удалил приложения партии "Единая Россия"

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Мобильные приложения "Единой России" пропали из магазина Google Play. Об этом партия сообщила на своем сайте.

"Конечно, после решения Apple это было ожидаемо", – сказал замсекретаря генсовета фракции Сергей Перминов.

По его словам, Google и Apple установили запрет на аккаунты "Единой России", при этом не возвращая абонентскую плату и игнорируя вопросы. Перминов добавил, что ранее партия уже сталкивалась с тем, что компании синхронно временно блокировали обновления приложений. Политик считает, что подобные решения принимаются ими несамостоятельно.

Также он уточнил, что специалисты "Единой России" уже работают над тем, чтобы приложениями можно было пользоваться в обычном режиме, но в обход маркетплейсов.

"Кроме временных неудобств, удаление наших приложений не влияет ни на что", – подвел итог замсекретаря.

30 мая приложения "Единой России" удалили из магазина AppStore. Причиной этого Перминов назвал невозможность Запада сломать цифровую систему фракции напрямую.

Ранее Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции "Единая Россия" в Госдуме. 16 апреля хакеры разместили на нем недостоверное заявление от имени Дмитрия Медведева об уничтожении группировки спутников Starlink и о специальной военной операции на Украине.