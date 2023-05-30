"Единая Россия" сообщила, что AppStore отключил все приложения партии

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Приложения "Единой России" пропали из магазина AppStore. Об этом фракция сообщила на своем сайте.

Сейчас специалисты работают над восстановлением приложений в веб-формате, отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов. Причинами удаления он называет невозможность Запада сломать цифровую систему фракции напрямую.

"Западные деятели пытаются препятствовать участию российских граждан в политических процессах иными доступными им способами", – заявил Перминов.

Он добавил, что отключить приложения могли и потому, что российская сторона отразила множественные атаки во время предварительного голосования, а иного способа помешать россиянам участвовать в политической жизни в США не нашли.

Ранее в AppStore стали недоступны для скачивания приложения российских банков "Тинькофф", "Уралсиб", "Приморье", "Зенит" и "Левобережный". Тогда "Тинькофф" предостерег пользователей от скачивания приложения из неофициальных источников.

Также сервис "2ГИС" пропал из магазина приложений для Android Google Play. В компании сообщили, что приложения, скачанные раньше, продолжат работать как и прежде.