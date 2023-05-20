Приложение "2ГИС" пропало из Google Play

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Российский картографический сервис "2ГИС" стал недоступен в магазине приложений для Android Google Play. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Приложения, скачанные раньше, продолжат работать как и прежде, в них также будут ежедневно обновляться данные. Однако загрузить "2ГИС" из Google Play будет невозможно.

При этом приложение можно скачать с сайта "2ГИС" и из альтернативных магазинов приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps, NashStore, RuMarket и RuStore.

В сентябре прошлого года "2ГИС" был удален из магазина приложения AppStore. Приложение снова стало доступно для скачивания 22 апреля.