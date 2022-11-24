Приложение "СБОЛ" пропало из App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая версия мобильного приложения для Apple "СБОЛ" пропала из App Store.

В начале апреля стало известно о намерении США ввести блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка. После этого из App Store на платформе iOS пропало приложение "Сбербанк Онлайн". При этом установленные ранее приложения работали в обычном режиме.

В середине августа в маркетплейсе появился аналог "Сбербанка Онлайн" – "СБОЛ". Позже и его удалили из магазина приложений Apple, однако оно вновь стало доступно в октябре.



Россиянам рассказали, как работает приложение "СБОЛ"

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