Приложение "СБОЛ" вновь стало доступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Приложение "СБОЛ", в котором доступны сервисы Сбербанка, вновь появилось в App Store.

Отмечается, что перейти на страницу скачивания приложения можно, введя в поисковой строке в App Store название разработчика iosPlatform.

16 августа стало известно, что аналог приложения "Сбербанк Онлайн" появился в AppStore. Разработка получила название "СБОЛ", а ее автором выступила компания "Открытые ИТ-решения".

В свою очередь, директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков допустил, что Apple оперативно удалит приложение для iOS из своего магазина.

Отдельно специалист отметил, что попытки банков, подпавших под европейские и американские санкции, создать приложения под другими названиями или от других разработчиков открывают широкие возможности для мошенников.

Позднее приложение "СБОЛ" удалили из App Store.



Приложение "СБОЛ" удалили из App Store

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