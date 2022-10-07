Сбер предупредил о возможных ограничениях при использовании приложения банка за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В связи с проведением технических работ клиенты Сбербанка за границей могут столкнуться с временными ограничениями при использовании мобильного приложения "Сбербанк Онлайн", сообщили в банке.

"Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк Онлайн" из-за технических работ", – рассказали ТАСС в кредитной организации.

В ближайшее время работы планируется закончить. Между тем на территории РФ сервисы Сбербанка работают штатно.

12 апреля сообщалось, что приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. Аналогичные ограничения были предприняты для версии под Android.

Позднее была ограничена и бесконтактная оплата картами "Мир" через SberPay. Отмечалось, что затруднение в работе сервиса связано с решением технического партнера банка.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!