15:11Технологии
Эксперт рассказал, сколько приложение "СБОЛ" просуществует в App Store
Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
Приложение "СБОЛ", которое позволяет клиентам Сбербанка пользоваться его сервисами, может просуществовать в App Store неделю-две. Об этом РИА Новости рассказал директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
Он напомнил, что в прошлый раз приложение "СБОЛ" просуществовало неделю. Зыков выразил мнение, что в этот раз может произойти аналогичная ситуация.
Эксперт подчеркнул, что приложение не сможет просуществовать долго из-за того, что СМИ начинают освещать его появление.
Ранее сообщалось, что картографический сервис "2ГИС" удалили из магазина приложения AppStore. Уже установленные приложения продолжат работать. Данные там будут обновляться ежедневно, как и прежде, там можно будет скачивать города. Веб-версию адаптируют для использования в мобильных браузерах на устройствах Apple.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!