ГД разрешит по доверенности подавать заявления о регистрации граждан по месту жительства

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Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, разрешающий представителю по доверенности подать заявление о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Документ в палату парламента внесла в январе группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

В пояснительной записке указано, что отдельные категории россиян не могут лично обратиться в соответствующие органы по вопросу регистрации. Например, если служат за пределами страны или лечатся в госпиталях. Кроме того, не у всех из них есть подтвержденная учетная запись для использования портала госуслуг.

Отмечается, что законопроект предлагает дополнить новым положением закон "О праве граждан Российской Федерации за свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации". Согласно новым правилам, заявление и документы для регистрации может подать представитель с доверенностью, удостоверенной нотариусом, командиром части или иным должностным лицом.

Ранее в ГД внесли проект о праве членов семей бойцов СВО по доверенности оформлять на них регистрацию по месту жительства. Как напомнил Турчак, сейчас при постановке или снятии с регистрационного учета необходимо личное присутствие заявителя, а участники спецоперации не могут выполнить это условие.