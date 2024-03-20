Банкам в РФ могут запретить открывать счета подросткам без согласия родителей

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Банкам в России запретят заключать договор на открытие счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей. Об этом сообщает газета "Известия".

Проект, подготовленный заместителем председателя Госдумы Сергеем Неверовым и депутатом Натальей Костенко, представляет собой поправки в Гражданский кодекс и Федеральный закон "О банках и банковской деятельности". Кредитные организации также обяжут предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков.

В письме Минпросвещения от имени министра Сергея Кравцова авторам законопроекта указывается, что подобные меры смогут предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов.

По словам Неверова, документ будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Минпросвещения и Минфин, а также Банк России поддерживают данный законопроект, пишет газета.

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