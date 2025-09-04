Пара барсуков появилась в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: телеграм-канал "Зоосад в Вотчине Деда Мороза"

Пара барсуков поселилась в филиале столичного зоопарка в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Они уже начали осваиваться на новом месте, сообщила пресс-служба зоосада.

Барсуки, которым около трех лет, прибыли в зоопарк весной. Они поселились на территории зоосада впервые и постоянно находятся под контролем специалистов, которые пытаются сформировать для них комфортные условия для жизни.

"Барсуки на новом месте осторожничают и перед тем, как выйти из норы, высовывают кончик морды, принюхиваются, прислушиваются, осматриваются по сторонам и, убедившись, что им ничего не угрожает, спокойно выходят", – уточнило учреждение.

Барсуки являются ночными животными, поэтому в это время суток они выходят на охоту. В их рационе ягоды, орехи, грибы, грызуны, лягушки, птицы, червяки, моллюски и ядовитые змеи, к которым у барсуков имеется иммунитет.

Ранее птенец редкой птицы дрофы вылупился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Для сотрудников это событие стало особенным, так как первые яйца у самки были не оплодотворенными.

Когда птенец вылупился, он весил 60 граммов. В настоящий момент он очень быстро растет и имеет свои особенности.

