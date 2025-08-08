Манул Тимофей из Московского зоопарка стал самым обсуждаемым котом в СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ко Всемирному дню кошек аналитики проследили, какие представители этого вида чаще всего упоминались в российских СМИ. Рейтинг возглавил манул Тимофей из Московского зоопарка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования.

Символ столичного зоосада обогнал других известных животных из семейства кошачьих по числу новостных сюжетов. Про него писали в 1,5 раза больше, чем про кошку модельера Карла Лагерфельда Шупетт.

Чаще всего в журналисты писали о биографии манула и обсуждали его фотографии.

Также в топ вошли домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. В большей части сюжетов СМИ описывали привычки питомцев, их хозяев и условия содержания животных. Кроме того, популярными стали амурский тигр Тихон из Центра воспроизводства редких видов животных, рыси Чип и Гайка и дальневосточный леопард Мизер из Московского зоопарка.

Ранее гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала, что манул Тимофей худел к лету, чтобы сохранить обмен веществ. Она объяснила, что у всех животных, которые живут в регионах с холодной зимой, наблюдается сезонная динамика веса.

Природное место обитания манулов – степи и плоскогорья Центральной Азии, с жарким летом и холодной зимой. Сбой в динамике веса у таких животных может приводить к нарушению обмена веществ.